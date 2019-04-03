Сколько времени уйдет у суда на принятие решения по делу Кокорина и Мамаева? Версия адвоката

Адвокат полузащитника "Краснодара" Павла Мамаева Игорь Бушманов после завершения заседания по делу его клиента в Пресненском районном суде Москвы считает, что доказательства по данному делу не представляют сложности для оценки обычными гражданами, не говоря о профессиональных судьях.

- Сколько времени понадобится для принятия решения?

-Не могу сказать. Мы начнем работать в ежедневном режиме. Много нюансов будет влиять на судопроизводство по данному делу. В том числе, будет ли обеспечена своевременная явка свидетелей. Если в ежедневном режиме, месяца полтора-два.

Все потерпевшие должны явиться в суд, им будет предоставлена возможность высказать свою позицию. Нам - допросить свидетелей, которых мы ранее не имели возможности допросить, исследовать доказательства, прежде всего видеозаписи, на которых события зафиксированы в более чем достаточном виде.

- Как будет разворачиваться ситуация, если их через два месяца признают виновными? И как, если признают невиновными?

- Давайте дождемся итогового решения суда. В любом случае, мы полагаем, квалификация претерпит изменения. Как я уже говорил, она является явно надуманной - подзащитным вменяется излишняя вина. Групповые действия в тех составах, где не предусмотрена ответственность за совершение преступлений группой лиц по предварительному сговору.

- Может, суду, как и следствию, будет проще "поставить" всем одну и ту же квалификацию?

- Процесс публичный. Все будут прекрасно видеть доказательства, которые представит сторона обвинения. Это несложное по сути своей дело - обычное, рядовое, бытовое. Доказательства не представляют сложности для оценки обычному гражданину, не говоря уже о профессиональных судьях. У нас профессиональный судья, его опыта более чем достаточно, чтобы разобраться в этом обычном деле. (Андрей Михайлов)

Кокорина и Мамаева оставили под стражей до 25 сентября. Live!