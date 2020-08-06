Сколько будет карточек в новом сезоне? Отвечает Кашшаи

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, увеличится ли число предупреждений и удалений в чемпионате-2020/21.

— Сколько карточек можно считать подходящим количеством? Арбитры должны защищать здоровье игроков и игру. Если футболисты ведут себя агрессивно, наносят травмы — игроков станет меньше. Желтая карточка применяется не против кого-то, а, наоборот, для того, чтобы защитить. Мы просим судей соблюдать правила. Если нужно вынести предупреждение — выносите. Просим рефери выполнять их обязанности. Мы не знаем, почему карточек стало больше этим летом после возобновления сезона. На самом деле фолов в целом в чемпионате не так много. Если не ошибаюсь, в среднем меньше 30. (Александр Бобров)