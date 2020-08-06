РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Сколько будет карточек в новом сезоне? Отвечает Кашшаи

14:42
Теги:

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи ответил на вопрос, увеличится ли число предупреждений и удалений в чемпионате-2020/21.

— Сколько карточек можно считать подходящим количеством? Арбитры должны защищать здоровье игроков и игру. Если футболисты ведут себя агрессивно, наносят травмы — игроков станет меньше. Желтая карточка применяется не против кого-то, а, наоборот, для того, чтобы защитить. Мы просим судей соблюдать правила. Если нужно вынести предупреждение — выносите. Просим рефери выполнять их обязанности. Мы не знаем, почему карточек стало больше этим летом после возобновления сезона. На самом деле фолов в целом в чемпионате не так много. Если не ошибаюсь, в среднем меньше 30. (Александр Бобров)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лето РПЛ-2020: главное




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир