«СКА-Хабаровск» выступил с заявление по инциденту с вратарем «Химок» Лантратовым и болбоем

«СКА-Хабаровск» выступил с заявление по инциденту с вратарем «Химок» Лантратовым и болбоем, который произошел по ходу первого стыкового матча между командами (1:0).

«Футбол — один из самых эмоциональных видов спорта. Мы понимаем, что сегодня состоялся важный и ответственный матч для обеих команд. Поведение голкипера «Химок» Ильи Лантратова мы не одобряем, тем более боллбой является нашим воспитанником. Но нельзя отрицать тот факт, что вратарь извинился перед мальчиком и подарил свою футболку в знак примирения.

Дальнейшее решение по произошедшей ситуации не в компетенции клуба. Мы считаем, что по данному инциденту должен принимать какие-либо меры в отношении игрока «Химок» контрольно-дисциплинарный комитет РФС», — говорится в заявлении в Telegram-канале клуба.

26-летний российский футболист толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».