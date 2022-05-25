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Щербаченко: «А за что наказывать Лантратова? Мальчишка тянул время, его так «научили!» Где fair play?!»

Тренер Щербаченко призвал не винить Лантратова за скандальный эпизод в матче «СКА-Хабаровск» — «Химки»
Виталий Айрапетов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Ротора», «Мордовии» Федор Щербаченко прокомментировал скандальный эпизод в первом стыковом матче «СКА-Хабаровск» — «Химки» (1:0).

— Во-первых, я категорически против того, чтобы мальчиков, которые подают мячи во время матчей, называли болбоями. Почему мы засоряем наш язык, тащим сюда все иностранное? Надо отказываться от этой практики.

Теперь по существу эпизода. Я не понимаю тех, кто призывает дисквалифицировать голкипера «Химок» Лантратова. Уже говорят, что он ударил этого мальчика, обвиняют во всех грехах.

Во-первых, не ударил, а лишь оттолкнул. Во-вторых, у меня даже нет сомнений, что эти парни из Центра подготовки юных футболистов получили установку: как можно дольше отдавать мяч голкиперу, тянуть время во благо своей команды. То есть их так «научили». И это неправильно! Можно понять эмоции Лантратова — он хотел как можно скорее ввести мяч в игру, а тут ему его не сразу отдают...

В итоге раздули из мухи слона. Если кого и нужно наказать, так того, кто дал ребятам такие рекомендации до матча, кто воспитывает их не в духе честной спортивной игры.

Причем здесь Лантратов?! Напротив, этот мальчишка, надеюсь, извлечет правильной урок из этой истории. Илья ему показал, что нужно несмотря ни на что соблюдать спортивный дух.

Меня удивляют призывы известного комментатора Губерниева строжайшим образом наказать и Лантратова. И Григалаву. Вообще-то Дмитрий занимался греблей, никогда не был игровиком. Видимо, не до конца понимает специфику футбола... Еще раз повторю. Этих парней из ДЮСШ Хабаровска настроили на то, чтобы они тянули время и таким образом помогли своей команде. Но такие вещи надо искоренять! Нельзя добиваться цели любой ценой и любыми методами! Считаю. РФС нужно провести профилактическую беседу с руководителями этого Центра подготовки юных футболистов, чтобы такая проблема не стала обычной при проведении матчей.

Голкипер «Химок» Илья Латратов толкнул мальчика на 69-й минуте встречи. Позже он еще раз вступил в конфликт с болбоем, когда снова выскочил за пределы поля и потребовал быстрее дать ему мяч.

Ответный матч стыков «Химок» и «СКА-Хабаровска» пройдет 28 мая на стадионе «Арена Химки».

Илья Лантратов
ФК СКА-Хабаровск
ФК Химки
Федор Щербаченко
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