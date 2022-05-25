Сербский защитник «Акрона» заявил, что Дзюба не нужен «Црвене Звезде»

Защитник футбольного клуба «Акрон» серб Иван Рогач заявил, что «Црвене Звезде» нужен кто-то помоложе экс-нападающего «Зенита» Артема Дзюбы.

«Учитывая, на каком уровне он играет сейчас, переезжать в чемпионат, где есть только «Звезда» и «Партизан»... Клубы вроде «Чукарички» и «ТСЦ» никак нельзя сравнить с ЦСКА, «Локомотивом» или «Спартаком», а именно с ними пришлось бы играть Дзюбе. Не стоит забывать и про разный уровень инфраструктуры, зарплаты и прочее.

К тому же, ему 33 года. Я думаю, что «Звезде» нужен кто-то помоложе, кто будет бороться за место в составе, кто-то «голодный» до побед. К тому же, «Звезде» нужен более мобильный форвард», — сказал Рогач Metaratings.ru.

Дзюба 22 мая официально объявил о своем уходе из петербургского клуба после семи лет выступлений в составе «Зенита». Ранее сообщалось, что форвард может продолжить карьеру в другом клубе Тинькофф РПЛ или в европейской команде.