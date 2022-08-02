Билялетдинов считает, что руководству «Урала» не стоит увольнять Шалимова

Известный российский тренер Ринат Билялетдинов считает, что руководству «Урала» не стоит увольнять Игоря Шалимова.

После трех туров сезона-2022/23 в РПЛ «Урал» идет на последнем, 16-м месте. Команда проиграла все три матча с общей разницей 1:8.

«Пока ничего не надо делать, оставлять пока все как есть. У Шалимова уже был в прошлом сезоне невразумительный старт, но затем потихонечку «Урал» набрал ход. Главное — системность команды, она дает положительное движение вперед. Знаю, что Григорий Иванов когда-то был очень скоропалителен, но он тоже растет как руководитель. Будет отталкиваться от предыдущего опыта. Понятно, что всегда можно расстаться, но мне кажется, что сейчас дадут еще время, и результаты «Урала» стабилизируются», — приводит Betonmobile слова Билялетдинова.

Шалимов возглавляет «Урал» с августа 2021 года. Его контракт с клубом действует до конца июня 2023 года.