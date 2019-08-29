Симеоне, которым интересовался «Спартак», и Ригони близки к переходу в «Сампдорию»

Форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне может в ближайшее время стать игроком «Сампдории», сообщают итальянские СМИ. Ранее сообщалось об интересе к нему со стороны «Спартака». Также близок к переходу в генуэзский клуб и полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони.

По данным Sportitalia и Tuttomercatoweb, сегодня представители «Сампдории» проведут переговоры с «Зенитом». Речь идет об аренде с опцией выкупа контракта, которая превратится в обязательство, если футболист отыграет определенное количество матчей.

Также указано, что состав «Самп» пополнит и форвард «Фиорентины» Джованни Симеоне. Он перейдет на правах аренды с обязательством выкупа.

26-летний Эмилиано Ригони в текущем сезоне провел пять матчей за «Зенит».