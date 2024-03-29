Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2024
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:38

Масалитин считает, что игра против «Урала» сложится непросто для «Спартака»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Масалитин поделился ожиданиями от матча красно-белых против «Урала» в 22-м туре РПЛ.

«Урал» завис в нижней части турнирной таблицы. Любое поражение приближает команду к стыковым матчам, либо к вылету в первую лигу. Естественно, что команда будет стараться отобрать очки у «Спартака», им отступать некуда. Были случаи, что они вничью играли и дома обыгрывали «Спартак». Понятно, что игра сложится непросто для «Спартака», но все-таки я думаю, что «Спартак» будет претендовать на победу», — цитирует Масалитина Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 30 марта в Москве на стадионе «Лукойл-Арена». Начало — в 19.00 по местному времени. На данный момент «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 31 очко. «Урал» располагается на 13-й строчке (19 очков).

 

Источник: Metaratings.ru
Валерий Масалитин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
0
Читайте также
Теннисист Рублев ответил на вопрос о возможном участии в Олимпиаде
Илья Ковальчук с супругой воспитывают четверых детей
Сервисы назвали сферы с наибольшим интересом к молодым специалистам
Босс UFC заставляет россиян драться друг с другом. Почему бой Волкова и Павловича уже стал скандальным, но контракты еще не подписаны
Британия передала Украине танки в неполной комплектации
В Техасе начали расследование в отношении поставщика фюзеляжей для Boeing
Популярное видео
РПЛ: видео голов 20-го тура 10 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 9 марта
РПЛ: видео голов 20-го тура 8 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 3 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 2 марта
РПЛ: видео голов 19-го тура 1 марта
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: «Локомотив» — «Краснодар», «Крылья» — «Зенит» и другие матчи
«Динамо» — «Ростов»: гости открыли счет
«Динамо» — «Ростов»: Щетинин забил после ошибки Лещука. Онлайн-трансляция матча РПЛ
Игроки «Динамо» и «Ростова» вышли на матч в футболках в память о жертвах в «Крокусе»
У «Урала» четыре поражения в РПЛ подряд, но игры со «Спартаком» — особая мотивация! Смотри прямую трансляцию матча бесплатно на Winline
«Спартак» — «Урал»: время начала и где смотреть трансляцию матча РПЛ
Булыкин: «Если сегодня «Динамо» потеряет очки, им будет сложно бороться за чемпионство»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агент Башича: «У Ивана нет страха, он останется в России»

Силкин заявил, что уход Паршивлюка не будет потерей для «Динамо»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 20 12 4 4 39-18 40
2
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
3
 Динамо 20 10 8 2 33-23 38
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Локомотив 20 8 8 4 32-27 32
6
 Спартак 20 9 4 7 27-26 31
7
 Рубин 20 8 5 7 18-23 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Пари НН 20 8 4 8 17-17 28
10
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
11
 Факел 20 6 7 7 18-20 25
12
 Ахмат 20 5 5 10 19-25 20
13
 Урал 20 5 4 11 19-33 19
14
 Оренбург 20 4 7 9 21-29 19
15
 Балтика 20 3 5 12 12-25 14
16
 Сочи 20 3 4 13 19-33 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.03 19:30
Динамо – Ростов
 - : -
30.03 14:00
Кр. Советов – Зенит
 - : -
30.03 16:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
30.03 17:30
Балтика – Пари НН
 - : -
30.03 19:00
Спартак – Урал
 - : -
31.03 14:00
Факел – Оренбург
 - : -
31.03 16:30
Рубин – Ахмат
 - : -
31.03 19:30
Локомотив – Краснодар
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 15
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
П
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 16 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 17 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости