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Силкин считает, что Скопинцеву нет смысла переходить из «Динамо» в «Зенит»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин считает, что защитнику бело-голубых Дмитрию Скопинцеву не стоит переходить в «Зенит».

«Скопинцев уже был там, он в курсе структуры клуба. «Зенит» может хотеть, но сам то игрок хочет? Он уже немолодой игрок. Ему уже 26 лет, хотя еще не возрастной. Не знаю, нужен ли он «Зениту». На его место там есть бразилец. Получается, что его берут, чтобы он там сидел и ждал своего часа. Чем они должны его замотивировать, чтобы он туда пошел? Тем более, он там уже был.
Для «Динамо» — это свой воспитанник. Он, конечно, попутешествовал будь здоров: и в Германии был, и в «Зените», и в «Ростове» у тренера сборной. Трудно сказать, нужен он или нет. Подстраховываться, чтобы на это место был кто-то альтернативный — это одно, а играть — совсем другое. Он уже был в «Зените» и не пришелся ко двору. Я не вижу резона, чтобы ему туда идти. Тем более, на этом месте есть игрок», — приводит «Спорт день за днем» слова Силкина.

В сезоне-2023/24 Скопинцев забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи в 22 матчах за «Динамо» во всех турнирах.

28 января сообщалось, что «Зенит» предложил за футболиста 6 миллионов евро.

Источник: Спорт день за днем
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