Динияр Билялетдинов: «Позиции «Зенита» в этом сезоне слегка пошатнулись»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов поделился мнением о гонке за чемпионством в РПЛ-2023/24.

«Хочется, чтобы судьба чемпионства решилась в последнем туре. Наверное, в этом сезоне интрига позволяет на это рассчитывтаь. Все-таки позиции «Зенита» слегка пошатнулись, но они до сих пор главные претенденты на титул. «Краснодар»? Тоже в гонке, но нет уверенности, что они осилят этот путь», — приводит «РБ Спорт» слова Билялетдинова.

После 18 туров чемпионата России-2023/24 лидером является «Краснодар» с 38 очками. Идущий вторым «Зенит» отстает на 2 очка. Третью строчку занимает «Динамо» с 32 очками.