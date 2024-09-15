Силкин: «Зенит» мощнее финансово, в этом причина его успехов»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о спортивном противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга.

— «Динамо» надо ломать безвыигрышную традицию в матчах со «Спартаком», = приводит слова Силкина Metaratings.ru. — Неоднократно ведь были случаи, когда команда в том числе вела 2:0, и всё было нормально, но в итоге теряла очки. Но это беда не только «Динамо», но и всего московского футбола. Московские клубы сражаются между собой и теряют очки, а в этот момент «Зенит» от них отрывается.

— Нет ощущения, что и в футболе, и в хоккее у Петербурга дела куда успешнее?

— В «Зените» другая история с деньгами. Получается, что иностранцы из всех команд уезжают, а из «Зенита» — нет. У клуба все хорошо в плане финансов. Я считаю, в этом причина успехов «Зенита». И «Динамо» упустило чемпионство в прошлом году, потому что «Зенит» был мощнее финансово.

После 8 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. На второй строчке с 18 очками «Краснодар», столько же очков у идущего на третьем месте «Локомотива».