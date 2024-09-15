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Сегодня, 05:43

Силкин: «Зенит» мощнее финансово, в этом причина его успехов»

Сергей Разин
корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о спортивном противостоянии Москвы и Санкт-Петербурга.

— «Динамо» надо ломать безвыигрышную традицию в матчах со «Спартаком», = приводит слова Силкина Metaratings.ru. — Неоднократно ведь были случаи, когда команда в том числе вела 2:0, и всё было нормально, но в итоге теряла очки. Но это беда не только «Динамо», но и всего московского футбола. Московские клубы сражаются между собой и теряют очки, а в этот момент «Зенит» от них отрывается.

— Нет ощущения, что и в футболе, и в хоккее у Петербурга дела куда успешнее?

— В «Зените» другая история с деньгами. Получается, что иностранцы из всех команд уезжают, а из «Зенита» — нет. У клуба все хорошо в плане финансов. Я считаю, в этом причина успехов «Зенита». И «Динамо» упустило чемпионство в прошлом году, потому что «Зенит» был мощнее финансово.

После 8 туров «Зенит» занимает первое место в турнирной таблице РПЛ, имея в активе 20 очков. На второй строчке с 18 очками «Краснодар», столько же очков у идущего на третьем месте «Локомотива».

Источник: Metaratings
Сергей Силкин
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
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«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 8 6 2 0 19-1 20
2
 Краснодар 8 5 3 0 11-3 18
3
 Локомотив 8 6 0 2 19-12 18
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 8 4 1 3 15-5 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 8 3 2 3 13-15 11
8
 Рубин 8 3 1 4 11-14 10
9
 Кр. Советов 8 3 0 5 8-13 9
10
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
11
 Пари НН 8 2 1 5 6-15 7
12
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
13
 Оренбург 8 1 3 4 11-17 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 8 1 2 5 3-14 5
16
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 0 : 2
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 2 : 4
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 0 : 0
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 0 : 1
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 2 : 0
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Динамо – Ахмат
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 - : -
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