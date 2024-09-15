Представитель Дзюбы: «Контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона без дополнительных опций»

Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос о дополнительных опциях в контракте игрока.

«Контракт Артема рассчитан до конца сезона без дополнительных опций», — приводит слова Гольдмана Sport24.

12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином. Дзюба подписал соглашение до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.