Представитель Дзюбы: «Контракт с «Акроном» рассчитан до конца сезона без дополнительных опций»
Леонид Гольдман, представитель форварда «Акрона» Артема Дзюбы, ответил на вопрос о дополнительных опциях в контракте игрока.
«Контракт Артема рассчитан до конца сезона без дополнительных опций», — приводит слова Гольдмана Sport24.
12 сентября «Акрон» объявил о подписании контракта с 36-летним россиянином. Дзюба подписал соглашение до окончания сезона-2024/25. Ранее он выступал за «Локомотив», в составе которого провел 39 матчей, забил 12 голов и сделал 9 результативных передач.
Источник: Sport24
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|18
|
3
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|8
|6
|0
|2
|19-12
|18
|
4
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|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|
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|8
|4
|1
|3
|15-5
|13
|
6
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|7
|4
|1
|2
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|
7
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|2
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|11
|
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|3
|1
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|
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|3
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|2
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|
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|
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|6
|
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|8
|1
|3
|4
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|6
|
14
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|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|
15
|Факел
|8
|1
|2
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|3-14
|5
|
16
|Ахмат
|7
|0
|5
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|4-10
|5
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|13.09
|20:15
|
Рубин – Кр. Советов
|0 : 2
|14.09
|12:00
|
Оренбург – Локомотив
|2 : 4
|14.09
|14:15
|
Факел – Пари НН
|0 : 0
|14.09
|16:30
|
ЦСКА – Зенит
|0 : 1
|14.09
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|2 : 0
|15.09
|14:15
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|15.09
|16:30
|
Акрон – Химки
|- : -
|15.09
|19:00
|
Динамо Мх – Спартак
|- : -
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Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|5
|П
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|7
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|5
|
|
Бителло
Динамо
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Муталип Алибеков
Динамо Мх
|5
|1
|0
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|4
|1
|1
|
|
Бутта Магомедов
Химки
|6
|1
|1
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