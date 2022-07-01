Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

Арнор Сигурдссон приостановил действие своего контракта с ЦСКА до конца сезона, рассказал «Чемпионату» источник.

В СМИ писали, что футболист хочет вернуться в шведский «Норрчепинг», за который играл до перехода в ЦСКА.

Прошедший сезон 23-летний Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской «Венеции». Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.