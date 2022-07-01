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Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА

Севастиан Терлецкий
Корреспондент
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Арнор Сигурдссон приостановил действие своего контракта с ЦСКА до конца сезона, рассказал «Чемпионату» источник.

В СМИ писали, что футболист хочет вернуться в шведский «Норрчепинг», за который играл до перехода в ЦСКА.

Прошедший сезон 23-летний Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской «Венеции». Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.

21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4743033-arnor-sigurdsson-priostanovil-kontrakt-s-cska.html
Арнор Сигурдссон
ФК ЦСКА (Москва)
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