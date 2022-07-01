Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА
Арнор Сигурдссон приостановил действие своего контракта с ЦСКА до конца сезона, рассказал «Чемпионату» источник.
В СМИ писали, что футболист хочет вернуться в шведский «Норрчепинг», за который играл до перехода в ЦСКА.
Прошедший сезон 23-летний Сигурдссон провел на правах аренды в итальянской «Венеции». Соглашение полузащитника с московским клубом рассчитано до 30 июня 2024 года.
21 июня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 30 июня 2023 года.
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|0
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|0
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|0
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|0
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|0
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10
|Спартак
|0
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11
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|0
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13
|Химки
|0
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|0
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|0-0
|0
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14
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|0
|0
|0
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|0
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15
|Факел
|0
|0
|0
|0
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|0
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
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|17.07
|15:00
|
Торпедо – Сочи
|- : -
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|17:30
|
Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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