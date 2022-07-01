Новый главный тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды

Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прибыл в расположение московского клуба. Сегодня, 1 июля, железнодорожники проводят в Баковке.

Немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива» 30 июня. Сегодня он впервые встретился с футболистами «Локомотива» на тренировке.