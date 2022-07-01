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Сегодня, 21:49

Новый главный тренер «Локомотива» прибыл в расположение команды

Виктория Кравченко
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Новый главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прибыл в расположение московского клуба. Сегодня, 1 июля, железнодорожники проводят в Баковке.

Немецкий специалист Циннбауэр был назначен на должность главного тренера «Локомотива» 30 июня. Сегодня он впервые встретился с футболистами «Локомотива» на тренировке.

Тренерская карьера Циннбауэра началась в футбольном клубе «Ольденбург». Он работал главным тренером команды с 2005 года и до 2010 года. Также немецкий специалист возглавлял «Гамбург», «Санкт-Галлен» (Швейцария) и «Орландо Пайретс», с которым занял третье место в Премьер-лиге ЮАР.

ФК Локомотив (Москва)
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