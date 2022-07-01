Нобоа рассказал, что думает о своем будущем в «Сочи»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как относится к уходу нападающего Матео Кассьерра. Ранее футболист стал игроком «Зенита».

Нобоа также не исключил, что может этим летом покинуть сочинский клуб.

— Что думаешь об уходе Кассьерры?

— Бывает. Мы закончили чемпионат на втором месте, он лучший бомбардир нашей команды. Мы знали, что он уйдет.

— Есть слухи, что Родригао и Терехов тоже могут уйти. Ты не боишься, что ваша команда распадется?

— Мы не боимся. Они все хорошие футболисты. Это проблема для наших руководителей.

— Но ты остаешься в «Сочи»?

— Пока да.

— Этим летом ты не уйдешь из команды?

— Все может быть. У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим.