Нобоа — о будущем в «Сочи»: «У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим»
Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как относится к уходу нападающего Матео Кассьерра. Ранее футболист стал игроком «Зенита».
Нобоа также не исключил, что может этим летом покинуть сочинский клуб.
— Что думаешь об уходе Кассьерры?
— Бывает. Мы закончили чемпионат на втором месте, он лучший бомбардир нашей команды. Мы знали, что он уйдет.
— Есть слухи, что Родригао и Терехов тоже могут уйти. Ты не боишься, что ваша команда распадется?
— Мы не боимся. Они все хорошие футболисты. Это проблема для наших руководителей.
— Но ты остаешься в «Сочи»?
— Пока да.
— Этим летом ты не уйдешь из команды?
— Все может быть. У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим.
Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.
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|Зенит
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3
|Динамо
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4
|Краснодар
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5
|ЦСКА
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6
|Локомотив
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7
|Ахмат
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8
|Кр. Советов
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9
|Ростов
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10
|Спартак
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11
|Н. Новгород
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12
|Урал
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13
|Химки
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14
|Торпедо
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15
|Факел
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16
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|15.07
|20:00
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Химки – Зенит
|- : -
|16.07
|15:00
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ЦСКА – Урал
|- : -
|16.07
|17:30
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Оренбург – Кр. Советов
|- : -
|16.07
|20:00
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Ахмат – Спартак
|- : -
|17.07
|15:00
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Торпедо – Сочи
|- : -
|17.07
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Локомотив – Н. Новгород
|- : -
|17.07
|20:00
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Краснодар – Факел
|- : -
|17.07
|20:00
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Динамо – Ростов
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