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Нобоа — о будущем в «Сочи»: «У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим»

Нобоа рассказал, что думает о своем будущем в «Сочи»
Севастиан Терлецкий
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, как относится к уходу нападающего Матео Кассьерра. Ранее футболист стал игроком «Зенита».

Нобоа также не исключил, что может этим летом покинуть сочинский клуб.

— Что думаешь об уходе Кассьерры?

— Бывает. Мы закончили чемпионат на втором месте, он лучший бомбардир нашей команды. Мы знали, что он уйдет.

— Есть слухи, что Родригао и Терехов тоже могут уйти. Ты не боишься, что ваша команда распадется?

— Мы не боимся. Они все хорошие футболисты. Это проблема для наших руководителей.

— Но ты остаешься в «Сочи»?

— Пока да.

— Этим летом ты не уйдешь из команды?

— Все может быть. У меня контракт с «Сочи» еще один год, а дальше посмотрим.

Кассьерра перешел в «Сочи» из португальского «Белененсеша» в августе 2021 года. В прошлом сезоне 25-летний колумбиец забил 14 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за сочинцев.

Кристиан Нобоа
Матео Кассьерра
ФК Сочи
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