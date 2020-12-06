Сигурдссон не против, чтобы его родственник оказался в ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе признался, что не против, если его брат Инги со временем окажется в армейском клубе.

— Я знаю, что у вас в семье подрастает еще один перспективный парень — твой младший брат Инги, который уже вызывался в юношеские сборные. Как у него успехи?

— Инги — очень хороший футболист, ему сейчас шестнадцать, и он уже играет за первую команду нашего «Акранеса». У него отличное будущее, не сомневаюсь, что рано или поздно он станет профессионалом.



— Хердур Магнуссон в шестнадцать уже уехал в «Ювентус». Пока не увели — давай организуем для Инги просмотр в ЦСКА.

— Этот клуб дает мне только самое хорошее, так что я не против. Пускай через несколько лет вместо меня следующим исландцем здесь будет Инги (улыбается).

В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Сигурдссон провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.