Сигурдссон не против, чтобы его родственник оказался в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в интервью клубной пресс-службе признался, что не против, если его брат Инги со временем окажется в армейском клубе.
— Я знаю, что у вас в семье подрастает еще один перспективный парень — твой младший брат Инги, который уже вызывался в юношеские сборные. Как у него успехи?
— Инги — очень хороший футболист, ему сейчас шестнадцать, и он уже играет за первую команду нашего «Акранеса». У него отличное будущее, не сомневаюсь, что рано или поздно он станет профессионалом.
— Хердур Магнуссон в шестнадцать уже уехал в «Ювентус». Пока не увели — давай организуем для Инги просмотр в ЦСКА.
— Этот клуб дает мне только самое хорошее, так что я не против. Пускай через несколько лет вместо меня следующим исландцем здесь будет Инги (улыбается).
В нынешнем сезоне Тинькофф РПЛ Сигурдссон провел 13 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Дополнительная информация:
https://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/club/arnor-sigurdsson-rasti-s-roditelyami-kotorye-chegoto-dostigli-v-sporte-ogromneyshiy-plyus/
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