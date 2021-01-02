Сигурдссон не исключил, что может уйти из ЦСКА зимой

Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон заявил, что может покинуть команду.

«В начале все происходило очень быстро и хорошо. Потом, конечно, появилось давление, выросли ожидания. Это хорошо, но в этом сезоне все складывается не так, как хотелось бы. Всегда есть хорошие и плохие времена. Наверное, через это проходят все футболисты.



Я немного выпал из команды в этом году, но получал шансы в стартовом составе. Конечно, неприятно, когда не попадаешь в основу, при этом чувствуя, что заслуживаешь играть с первых минут, но это футбол. Нужно быть в фокусе, неважно, идут дела хорошо или плохо. Я хочу играть лучше и больше, и тружусь ради этого каждый день.



Очевидно, я пересмотрю свою позицию в ЦСКА в ближайшие несколько недель. Я не очень доволен своим положением в команде в последнее время. Я должен разобраться с самим собой и определиться, что лучше для меня и моей карьеры — остаться в ЦСКА или сменить команду», — приводит DV слова Сигурдссона.

Сигурдссон перешел в ЦСКА из «Норчеппинга» летом 2018 года, портал Transfermarkt.com оценивает сделку в 4 миллиона евро. В сезоне-2020/21 исландец провел 19 матчей в составе красно-синих, на его счету 2 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 21-летнего футболиста в 5,5 миллиона евро.