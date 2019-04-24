Полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон в матче 25-го тура РПЛ забил в ворота "Анжи" (2:0) шестой гол в составе армейцев.

Ранее исландский полузащитник отличался только во встречах с элитными соперниками красно-синих. В Лиге чемпионов он огорчил "Рому" и "Реал", а в чемпионате – "Зенит" и "Спартак". (Кирилл Бурдаков)

Голы Арнора Сигурдссона за ЦСКА