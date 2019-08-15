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Шюррле рассказал, с кем советовался перед переходом в «Спартак»

15 августа 2019, 12:19
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Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, заявил, что перед переездом в Россию советовался с защитником «Локомотива» Бенедиктом Хеведесом.

— Перед переездом в Россию ты созванивался с Кураньи или Хеведесом? Что они говорили?

— Да, я пару раз говорил с Хеведесом, мы хорошие друзья, и уже успели встретиться здесь. Он говорил только хорошие вещи: красивый город, отличные рестораны, приветливые люди. Так что это было легкое решение.

Дополнительная информация

https://www.youtube.com/watch?v=9Z3ibv2iCKk&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1HUByWujbXO39pp2gIKNPTJ1CcgY2S_-mdDGicG2dhlwXXqwXoX3y-u7Y

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