Шюррле рассказал, с кем советовался перед переходом в «Спартак»

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле в интервью YouTube-каналу «КраСава» рассказал, заявил, что перед переездом в Россию советовался с защитником «Локомотива» Бенедиктом Хеведесом.

— Перед переездом в Россию ты созванивался с Кураньи или Хеведесом? Что они говорили?

— Да, я пару раз говорил с Хеведесом, мы хорошие друзья, и уже успели встретиться здесь. Он говорил только хорошие вещи: красивый город, отличные рестораны, приветливые люди. Так что это было легкое решение.