Шюррле показал, как восстанавливается после болезни

Полузащитник «Спартака» Андре Шюррле, который восстанавливается после болезни, опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео с тренировки в зале.

28-летний немец пропустил две последних игры красно-белых: с «Оренбургом» (1:2) и «Краснодаром» (1:2).

В текущем сезоне Шюррле провел 11 матчей за москвичей, забил два гола и отдал три голевые передачи. Хавбек выступает на правах аренды за «Спартак». Футболист принадлежит дортмундской «Боруссии».

Шюррле восстанавливается после болезни pic.twitter.com/VIwMbkNyTC — Сергей Баюшкин (@bayushkin_s) October 7, 2019

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