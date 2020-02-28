Шюррле не сыграет с «Динамо»

Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско на пресс-конференции перед матчем 20-го тура чемпионата России с «Динамо» рассказал о состоянии команды и здоровье некоторых футболистов.

— Добрый день, я скучал по вам и этим пресс-конференциям, — сказал Тедеско. — Очень рад, что закончилось межсезонье и возобновляется чемпионат. Все мы рвемся в бой.

— Каково состояние Наиля Умярова и есть ли еще какие-то проблемы с составом?

— У Наиля проблемы с голеностопом, наш медицинский штаб делает все возможное. Это очень важный игрок для нас. Что касается Шюррле, он тоже травмирован, у него проблемы с голеностопом и ближайшие несколько матчей он пропустит.

Напомним, что матч «Динамо» — «Спартак» пройдет в субботу 29 февраля, начало в 16.30 (мск). (Дмитрий Гирин)