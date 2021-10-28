Шварц: «У «Зенита» лучший подбор игроков, лучшие условия»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц перед гостевым матчем 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита» поделился ожиданиями от встречи.

«Считаю ли я «Зенит» сильнейшим соперником в лиге? У них лучший подбор игроков, лучшие условия. Клуб находится в оптимальной форме. Мы ждем игру завтра. Понимаем, насколько серьезный соперник нам противостоит. Мы должны отдаться этой игре и проявить волю к победе.

Не думаю, что на физику повлияет кубковая встреча. С точки зрения нагрузок, конечно, у нас их было больше. Нельзя забывать, что у нас был перелет. В то же время стоит сказать, что наша команда находится в хорошей физической форме.

Определился ли я с центральными нападающими? У нас достаточно большой выбор нападающих. Может сыграть как Тюкавин, так и Грулев. Также есть молодой Гладышев, в игре которого виден прогресс. Итоговое решение мы примем завтра, наберитесь терпения. Захарян тоже может сыграть на позиции девятки.

Мы хорошо используем стандарты. В нашем арсенале должны быть разные варианты при розыгрыше стандартов. Это достаточно важный фактор. У «Зенита» тоже есть хорошие исполнители на стандартах. Так же у них есть хорошие крупные игроки, способные завершить атаку. Нам нужно будет дисциплинированно подойти к обороне".

Матч «Зенит» — «Динамо» состоится завтра, 29 октября, на «Газпром Арене». Начало в 19.00 по московскому времени.