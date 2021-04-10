Шварц рассказал о состоянии «Динамо» после поражения от «Крыльев Советов»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц рассказал о состоянии команды после поражения от «Крыльев Советов» (0:2) в матче 1/4 финала БЕТСИТИ Кубка России.
«После поражения команда перебывала не в самом лучшем настроении, мы были подавлены. Но это уже история, мы идем дальше, все мысли о следующей игре. Что касается причин того поражения, то не могу сказать, что мы не были готовы к игре. К сожалению, мы плохо вошли в этот матч, ошибались при владении мячом. И надо отдать должное Самаре, они провели качественный матч. Думаю, они выйдут в РПЛ», — сказал Шварц.
Следующий матч «Динамо» проведет в воскресенье, 11 апреля против «Урала» в рамках 25-го тура Тинькофф РПЛ. Начало встречи — в 16.30 (мск).
(Сергей Федоров)
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