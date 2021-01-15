Шварц рассказал, какое игровое время получат динамовцы в матче с «Лехом»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился планами на товарищеский матч с польским «Лехом».

«Думаю, почти все проведут на поле по 45 минут, возможно, двум-трем футболистам игрового времени не достанется, — цитирует Шварца официальный сайт «Динамо». — Завтра точнее определимся с этим».

Матч «Динамо» — «Лех» состоится 17 января. Начало в 17.00 по московскому времени.