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Шварц прокомментировал возможную отмену лимита на легионеров

07:55
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился мнением о лимите на легионеров в России.

«Если вы думаете, что уберем лимит, у нас появится много легионеров и это сразу же полностью перевернет ситуацию с футболом в России, то вы ошибаетесь. Вопрос не только в лимите. Здесь нет односложного ответа. Надо принять уравновешенное решение, необходима золотая середина. Я бы смотрел на футбольное образование, которое футболисты получают в России. Необходимо подходить к вопросу комплексно и прежде всего обратить внимание на качество футбольных школ, образование футболистов. Это больше вопрос подхода клубов к стратегическим процессам», — приводит слова Шварца «Известия».

Ранее нидерландское аналитическое агентство Hypercube предлагало перейти на швейцарскую систему проведения РПЛ, а также выступило с предложением отменить лимит на легионеров.

Действующий лимит на легионеров «8+17» подразумевает максимум восемь иностранцев в заявке команды. При этом все восемь футболистов могут одновременно выходить на поле.

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Сергей Разин все материалы автора

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