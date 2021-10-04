Капитан «Ростова» Глебов прокомментировал победу над «Локомотивом»

Полузащитник «Ростова» Данил Глебов в интервью «СЭ» прокомментировал победу над «Локомотивом» (2:1) в матче 10-го тура Тинькофф РПЛ.

— Победа. За счет чего удалось переломить ситуацию?

— Да, непростое время для нас: поменялся тренер в начале сезона, потом второй раз. В эмоциональном плане тяжело было. Но собрались, показали характер. Считаю, в первом тайме равная игра была, во втором тайме видно было, что «Локомотив» подсел, из-за того что играли в ервокубках. Считаю, заслуженная победа.

— Кажется, стали лучше играть. Ты это почувствовал?

— Играть лучше не стали, просто стали больше отдаваться на поле, думаю. Биться друг за друга, показывать характер.

— Понимаешь, с чем связан кризис «Ростова», который начался еще с зимы?

— Да, проблемы начались зимой. Много не забиваем, а нам залетает все. Футбольный бог, футбольная удача от нас отвернулись. Будем исправляться и в каждой игре набирать.

После 10 туров РПЛ «Локомотив» имеет 17 очков и занимает четвертое место. «Ростов» поднялся с последнего места. Теперь у команды девять очков и 13-я позиция.