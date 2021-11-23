Бывший спортивный директор «Рубина» Мухсин Мухамадиев, работавший в клубе с 2008 по 2012 год, рассказал о том, почему покинул клуб.

— Правда, что в 2012 году вы покинули клуб из-за разлада с Бердыевым?

— Действительно, у нас с Курбаном Бекиевичем было недопонимание. Думаю, не совсем правильно говорить о конфликтах. Такое случается в работе, и это нормальный рабочий процесс. Но в той ситуации я для себя решил, что не готов продолжать работу в «Рубине».

Известно, что тогда у Бердыева были непростые отношения и с президентом клуба Дмитрием Самаренкиным. Хотя с его приходом «Рубин» мог многое завоевать, побороться за медали и трофеи. Жаль, что у них не получилось найти связь.

— Как думаете, почему?

— Наверное, им не удавалось прийти к общему мнению по каким-то вопросам. Дмитрий Анатольевич хотел найти компромисс, но у Курбана Бекиевича было свое видение ситуации.

В тот период мы выиграли Кубок России — один из последних значимых трофеев «Рубина». Считаю, что вклад Дмитрия Самаренкина в успехи той команды не до конца оценили, с ним клуб мог достигнуть гораздо большего. Дмитрий Анатольевич при этом успешно работал в хоккее с мячом, с ним команда «Динамо-Казань» выиграла несколько титулов, а сборная России, где он работал генеральным менеджером, стала чемпионом мира — эти достижения говорят о многом.

— Вы ведь очень близко общались с Бердыевым. Как так вышло, что сейчас не общаетесь?

— Уже десять лет не общаемся — так бывает в жизни. Да, у нас были близкие отношения, в произошедшем не было моей вины, поэтому я спокойно себя чувствую.

— С 2013-го «Рубин» начал падение и в итоге развалился, стал середняком. Кто виноват?

— На тот момент я уже не работал в клубе, поэтому мне сложно говорить. Думаю, что были проблемы, одна из которых — модель управления клубом. Все решения были сконцентрированы в руках Курбана Бекиевича, что сложно при всем его таланте.

— Нельзя в одиночку контролировать весь клуб?

— Конечно! С 2008 по 2012 год «Рубин» был на пике, на таком подъеме. Удивительно, что произошел такой спад.

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