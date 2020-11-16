Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц в интервью «СЭ» прокомментировал слова российских экспертов о его назначении в московский клуб.

— Российский тренерский цех , многие эксперты — от Валерия Газзаева до Геннадия Орлова — приняли ваше назначение критично. Что, мол, за ноунейма взяло «Динамо», когда наши маститые специалисты без работы. Обидно?

— Совершенно нет. Я уважаю это мнение. Не претендую на то, что меня знают во всем мире. Нет проблем — на мою работу такие высказывания никак не влияют. Концентрируюсь на том, что зависит от меня, и постараюсь сделать так, чтобы спустя некоторое время эти же эксперты сказали: «Мы ошибались».

Мне важно, чтобы меня ценили те, кто со мной работает. Когда представляли команде, я сказал, что уважаю в людях надежность. Чтобы мы могли друг на друга положиться. Фокусируюсь на том, чтобы развивать команду и каждого игрока в отдельности, а не на том, кто и что говорит. (Константин Алексеев)

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