Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем 16-го тура Тинькофф РПЛ с «Ростовом» отметил главного тренера соперника Валерия Карпина.

— Нас ожидает очень интенсивный матч, — сказал Шварц. — Мы проанализировали «Ростов», там виден почерк Валерия Карпина, который мне очень импонирует. «Ростов» играет в схожем стиле, использует прессинг, контрпрессинг, действует агрессивно. Нам нужно будет находить свободные зоны. Цель — завоевать три очка. Что касается неудачных серий, то мы готовимся к игре, отбросив все мысли о статистике. Повторю, мне очень импонирует стиль «Ростова», и не так важно, кто у них сыграет вместо Норманна — это не моя забота. Мы хотим показать свой максимум, — заявил Шварц. (Дмитрий Гирин)

Матч «Ростов» — «Динамо» пройдет в субботу, 28 ноября. Начало — в 19.00 (мск).