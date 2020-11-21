РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Шварц — о дерби со «Спартаком»: «Думаю, все получили удовольствие от игры»

21:24
Теги:

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).

— Сегодня была очень интенсивная игра, — отметил Шварц на пресс-конференции. — У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда играла при владении мячом. Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы попали в перекладину. Во втором тайме мы начали немного пассивно. Я не особенно доволен, как мы переходили из обороны в атаку. Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Мы нанесли 19 ударов. Для игры на выезде это достаточно хороший показатель.

— Почему у «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?

— Во втором тайме у нас вышли игроки, которые были травмированы. Наверное, дело в этом. Во втором тайме мы хорошо защищались. Думаю, все получили удовольствие от игры. Также отмечу тактическую составляющую игры. (Олег Кошелев)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3648
Все опросы
Вы ходите на футбол во время пандемии коронавируса?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
2
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 15-й тур. «Спартак» — «Динамо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир