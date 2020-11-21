Шварц — о дерби со «Спартаком»: «Думаю, все получили удовольствие от игры»
Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц подвел итог матча 15-го тура Тинькофф РПЛ со «Спартаком» (1:1).
— Сегодня была очень интенсивная игра, — отметил Шварц на пресс-конференции. — У нас было много моментов в первом тайме. Я доволен тем, как команда играла при владении мячом. Первой половиной я абсолютно доволен. В концовке мы обменялись опасными моментами: «Спартак» попал в штангу, мы попали в перекладину. Во втором тайме мы начали немного пассивно. Я не особенно доволен, как мы переходили из обороны в атаку. Считаю, мы забили заслуженный гол. Мы могли заработать три очка, но пропустили. Мы нанесли 19 ударов. Для игры на выезде это достаточно хороший показатель.
— Почему у «Динамо» провело второй тайм хуже, чем первый?
— Во втором тайме у нас вышли игроки, которые были травмированы. Наверное, дело в этом. Во втором тайме мы хорошо защищались. Думаю, все получили удовольствие от игры. Также отмечу тактическую составляющую игры. (Олег Кошелев)
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