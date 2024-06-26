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Главный тренер «Зенита» Семак: «Надеемся, что все новички помогут нашей команде»

Алина Савинова
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал, какое первое впечатление на него произвели новички команды.

Ранее сообщалось, что «Зенит» приступил к летним тренировочным сборам. 26 июня петербуржцы провели первую предсезонную тренировку на клубной базе в Удельном парке.

«Вряд ли кто-то впечатление может произвести по одному занятию, тем более, оно было втягивающее и восстановительное. Мы всех ребят знаем по матчам нашего чемпионата, понимаем их возможности, способности, и надеемся, что все они помогут нашей команде», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.

Также он ответил, какие цели будет ставить перед командой на предсезонном турнире Летний кубок, который пройдет в Санкт-Петербурге со 2 по 12 июля.

«Цели у всех команд одни и те же — это подготовка к сезону и к официальным матчам. Посмотрим, в каком режиме будем играть, учитывая, что подготовка достаточно короткая. Поэтому посмотрим в деле тех ребят, которые вернулись из аренд, наших новичков, чтобы определиться, кто будет лучше готов к старту чемпионата», — добавил тренер.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. Также команда Семака выиграла Суперкубок и FONBET Кубок России.

Источник: https://fc-zenit.ru/news/2024-06-26-sergey-semak-nadeemsya-chto-vse-novichki-pomogut-nashey-komande.htm
Сергей Семак
Футбол
ФК Зенит
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 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
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