Шунин: «Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот»

Капитан «Динамо» Антон Шунин рассказал, как команда справляется с давлением из-за борьбы с «Зенитом» за чемпионство.

— Смотрите матчи «Зенита»?

— Нет, не смотрю. У меня двое детей, семья. Я и так все время провожу на футбольном поле, готовясь к играм. Когда я возвращаюсь домой, стараюсь отвлекаться.

— Будет ли на вас давить ситуация с очками в оставшиеся матчи?

— Я об этом вообще не думаю. Я не думаю о том, с кем мы соперничаем, не смотрю турнирную таблицу. Советую нашей команде не смотреть и не читать ничего. Очень много новостей, информации. Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот. Лучше абстрагироваться и двигаться к цели, а в конце посмотрим.