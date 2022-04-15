Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:15

Шунин вспомнил опасный момент у ворот «Динамо» в матче против «Ахмата»

Севастиан Терлецкий
,  
Артем Бухаев
Читать «СЭ» в

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о сложностях, с котором столкнулся по ходу матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— У вас был момент, когда вы поскользнулись. Насколько это был опасный момент?

— Весь матч шел дождь. Получился такой момент. Мяч шел в этот момент не в сторону ворот. В крайнем случае он мог уйти в аут. Ничего страшного, такие моменты бывают. Хорошо, что в этой ситуации действительно не произошло опасного момента.

После этого матча «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом», идущим на первом месте в таблице РПЛ; «Ахмат» остался на 8-й позиции.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак
Рубин

П1

26%

1.39

ТБ 2.5

16%

1.75

Обе забьют - да

15%

2.02
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Локомотив

ИТБ1 (1.5)

21%

1.84

П1

18%

1.75

X2

16%

2.15
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Рома

П1

23%

1.93

X2

19%

1.93

Ф1 (0)

13%

1.42
Антон Шунин
ФК Ахмат
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Оскорбляла Ефимову и хейтила российский спорт. Как живет дерзкая пловчиха Лилли Кинг?
100-летие «Спартака» - липовое или настоящее? Почему идут споры вокруг дня рождения красно-белого клуба
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карапузов: «Было волнительно, это важная игра для меня»

Шунин: «Когда ты выигрываешь, тебя носят на руках, а когда проигрываешь, то все наоборот»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 25 10 2 13 29-34 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 2 : 0
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

 11
П
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

 6
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 20 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости