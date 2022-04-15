Шунин вспомнил опасный момент у ворот «Динамо» в матче против «Ахмата»

Голкипер «Динамо» Антон Шунин рассказал о сложностях, с котором столкнулся по ходу матча 25-го тура Тинькофф РПЛ против «Ахмата» (2:0).

— У вас был момент, когда вы поскользнулись. Насколько это был опасный момент?

— Весь матч шел дождь. Получился такой момент. Мяч шел в этот момент не в сторону ворот. В крайнем случае он мог уйти в аут. Ничего страшного, такие моменты бывают. Хорошо, что в этой ситуации действительно не произошло опасного момента.

После этого матча «Динамо» сравнялось по очкам с «Зенитом», идущим на первом месте в таблице РПЛ; «Ахмат» остался на 8-й позиции.