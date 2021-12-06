Шунин поддержал фанатов «Динамо», которые покинули трибуны в знак протеста против задержаний
15:49
Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков команды, которые покинули трибуны в знак солидарности с задержанными фанатами ЦСКА.
«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», — написал Шунин в своем Instagram.
Также мирную акцию протеста против задержаний болельщиков поддержали «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Крылья Советов» и другие команды РПЛ.
После матча ЦСКА — «Зенит» (0:2), который проходил 28 ноября, полиция начала задерживать фанатов армейцев. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.
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