Шунин поддержал фанатов «Динамо», которые покинули трибуны в знак протеста против задержаний

Вратарь московского «Динамо» Антон Шунин поддержал болельщиков команды, которые покинули трибуны в знак солидарности с задержанными фанатами ЦСКА.

«С победой, бело-голубые! Мы тоже с вами», — написал Шунин в своем Instagram.

Также мирную акцию протеста против задержаний болельщиков поддержали «Зенит», «Спартак», «Ростов», «Крылья Советов» и другие команды РПЛ.

После матча ЦСКА — «Зенит» (0:2), который проходил 28 ноября, полиция начала задерживать фанатов армейцев. Вероятной причиной задержаний стало использование пиротехники в концовке игры. Сообщалось, что было задержано 408 болельщиков.