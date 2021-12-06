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Бывший игрок ЦСКА может стать главным тренером казахстанского клуба

16:10
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Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Демченко может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересованы сразу несколько казахстанских клубов, один из которых уже с ним связался.

На данный момент Демченко является тренером грузинской «Дилы». В прошлом сезоне под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии.

Дополнительная информация:

https://meta-ratings.kz/news/eks-igrok-ayaksa-i-obladatel-superkubka-uefa-vedet-peregovory-s-komandami-kpl-1137496/

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Карен Саркисян все материалы автора

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