Бывший игрок ЦСКА может стать главным тренером казахстанского клуба
16:10
Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Демченко может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.
По информации источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересованы сразу несколько казахстанских клубов, один из которых уже с ним связался.
На данный момент Демченко является тренером грузинской «Дилы». В прошлом сезоне под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии.
Дополнительная информация:
https://meta-ratings.kz/news/eks-igrok-ayaksa-i-obladatel-superkubka-uefa-vedet-peregovory-s-komandami-kpl-1137496/
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