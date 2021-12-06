Бывший игрок ЦСКА может стать главным тренером казахстанского клуба

Бывший полузащитник ЦСКА Андрей Демченко может стать главным тренером одного из клубов чемпионата Казахстана, сообщает Meta-ratings.kz.

По информации источника, в услугах 45-летнего специалиста заинтересованы сразу несколько казахстанских клубов, один из которых уже с ним связался.

На данный момент Демченко является тренером грузинской «Дилы». В прошлом сезоне под его руководством команда заняла третье место в турнирной таблице чемпионата Грузии.