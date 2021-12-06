Суд взыскал с ЦСКА 348 миллионов рублей по договору на строительство стадиона

Девятый арбитражный апелляционный суд по иску правопреемника ООО «Ф-Групп», обанкротившегося генподрядчика строительства стадиона для ЦСКА, взыскал с московского клуба более 348 миллионов рублей.

Как следует из опубликованного 6 декабря постановления суда, апелляционный суд частично удовлетворил жалобу ООО «Бета», получившего права требования от ООО «Ф-Групп» по цессии, на принятое в январе решение арбитражного суда Москвы, полностью отклонившего иск ООО «Ф-Групп».

Суд изменил решение первой инстанции, взыскав с ЦСКА более 348 миллионов рублей из 491 миллиона, которые требовал истец. Спор вытекает из договора подряда на строительство арены с офисно-гостиничным комплексом стоимостью более 11 миллиардов рублей, который московский клуб как застройщик заключил с истцом (прежнее наименование — «ПСП-Фарман») в 2013 году.

За нарушение сроков выполнения работ и недоделки ЦСКА насчитал генподрядчику неустойку в размере более 4,5 миллиарда рублей. Между тем договор предусматривал, что неустойка не может превышать 7,63% от цены договора — это чуть более 839 миллионов рублей. При этом размер гарантийного депозита составлял только 548 миллионов рублей. Всю эту сумму застройщик и удержал в счет штрафных санкций.

Строительство стадиона ЦСКА началось в мае 2007 года. Открытие арены состоялось 12 сентября 2016 года. Окончательная стоимость стадиона составила 350 миллионов долларов. Арена вмещает 30 114 зрителей.