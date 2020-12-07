Шунин: «Динамо» сделало точные и правильные покупки, ребята голодны до побед»

Вратарь «Динамо» Антон Шунин в беседе с «СЭ» поделился своим мнением об игре молодых одноклубников.

— У нас много молодых ребят — они все перспективные и талантливые. Уверен, что в ближайшем будущем это будут лидеры не только «Динамо», но и сборной России. Это говорит о том, что их правильно используют на поле. Клуб произвел точные и правильные покупки. Ребята хотят выигрывать, они голодные до побед. Команда строится, идет в правильном направлении, нужно продолжать так и дальше.

(Севастиан Терлецкий)