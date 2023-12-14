«Спартак» включит в список на сбор в Эмираты Промеса

По данным «РБ Спорт», футболист уже прошел стресс-тест и побывал с визитом в Эмиратах в этом году, где не сталкивался со сложностями при въезде и выезде в страну.

Сообщалось, что голландец может не поехать на сборы с командой из-за проблем с законом в Голландии.

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.