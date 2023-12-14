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Сегодня, 16:30

«Спартак» включит в список на сбор в Эмираты Промеса

Виктория Кравченко
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«Спартак» включит форварда Квинси Промеса в список улетающих на сбор в Эмираты.

По данным «РБ Спорт», футболист уже прошел стресс-тест и побывал с визитом в Эмиратах в этом году, где не сталкивался со сложностями при въезде и выезде в страну.

Сообщалось, что голландец может не поехать на сборы с командой из-за проблем с законом в Голландии.

Промес в этом сезоне провел 21 матч, забил 8 голов и отдал 8 результативных передач.

«Спартак» после 18-го тура РПЛ занимает промежуточное пятое место в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/spartak-vklyuchit-v-spisok-na-sbor-v-e-miraty-kvinsi-promesa/
Квинси Промес
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
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 - : -
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Пари НН – Факел
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Спартак

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