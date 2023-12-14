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Наумов: «Личка не потерялся, когда перешел в «Динамо» из «Оренбурга»

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Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов оценил работу главного тренера «Динамо» Марцела Лички.

«Интересно работает Личка в «Динамо». Я вообще скептично относился к его назначению, потому что считал, что тренерская работа в среднем клубе и команде из верхней части таблицы — это разные работы. Там давление разное, ответственность другая и часто так бывает, что тренеры теряются, переходя из средних команд в более сильные», — цитирует Наумова Vprognoze.ru.

Личка стал наставником «Динамо» в июле 2023 года. Ранее 46-летний чех тренировал «Оренбург».

После 18 туров РПЛ москвичи находятся на 3-м месте, набрав 32 очка.

Источник: Vprognoze.ru
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
Николай Наумов
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2
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3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
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7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
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10
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11
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12
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13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
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