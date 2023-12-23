Шпинев рассказал, что Зорин поедет на первый сбор «Спартака»

Генеральный директор футбольного агентства FM Sports Agency Олег Шигаев, представляющий интересы 19-летнего полузащитника «Спартака» Даниила Зорина, рассказал о будущем своего клиента.

«Не хочет ли минское «Динамо» продлить аренду Зорина? Не разговаривали по этому вопросу. Но Даниил возвращается в «Спартак». Я так понимаю, что он поедет на первый сбор с основой. Дальше «Спартак» будет принимать решение. Довольны ли им в «Динамо»? Мне кажется, что глупо спрашивать об этом. Человек забивал четыре гола в четырех играх. Разумеется, в Минске довольны футболистом, который помог выиграть чемпионат после такого большого промежутка», — приводит слова Шигаева «РБ Спорт».

26 ноября Зорин вместе с минским «Динамо» стал чемпионом Белоруссии. За команду он провел 11 матчей, забил 7 мячей и сделал 2 результативные передачи.