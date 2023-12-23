Агент Сперцяна назвал ложью информацию о переговорах с «Интером»

Агент Рафаэла Пимента, представляющая интересы полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна, высказалась о будущем футболиста.

«Переговоры с «Интером» по Сперцяну? Это неправда. Мы бы не хотели комментировать слухи», — приводит слова Пимента «РБ Спорт».

В текущем сезоне 23-летний Сперцян провел 18 матчей в РПЛ, в которых забил 8 голов и сделал 2 результативные передачи.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 38 очков за 18 туров.