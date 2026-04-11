Капитан «Ахмата» Садулаев пропустит матч со «Спартаком». Черчесов не предотвратил его дисквалификацию

На 71-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2) судья Ян Бобровский вынес предупреждение Лечи Садулаеву.

Для капитана грозненцев эта желтая карточка стала четвертой в турнире: ранее он наказывался в играх с теми же «Крыльями Советов» (в первом круге, 3:1), «Акроном» (3:0) и «Ростовом «(1:0). Теперь он получит дисквалификацию на одну встречу и не сыграет в 25-м туре со «Спартаком» 19 апреля.

Любопытно, что главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в ходе матча в Самаре не заметил, что Садулаев заработал предупреждение.

«Желтая карточка Садулаева? Он тоже получил желтую карточку? — переспросил Черчесов во флеш-интервью, это было показано в эфире «Матч Премьер». — Да ладно, точно получил? Значит, он следующую игру пропускает, я так понимаю. Значит, я что-то прозевал. Видимо, опоздал с заменой».