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Судейство

Капитан «Ахмата» Садулаев пропустит матч со «Спартаком». Черчесов не предотвратил его дисквалификацию

Александр Бобров
Шеф-редактор
Лечи Садулаев.
Фото ФК «Ахмат»

На 71-й минуте матча 24-го тура чемпионата России «Крылья Советов» — «Ахмат» (2:2) судья Ян Бобровский вынес предупреждение Лечи Садулаеву.

Для капитана грозненцев эта желтая карточка стала четвертой в турнире: ранее он наказывался в играх с теми же «Крыльями Советов» (в первом круге, 3:1), «Акроном» (3:0) и «Ростовом «(1:0). Теперь он получит дисквалификацию на одну встречу и не сыграет в 25-м туре со «Спартаком» 19 апреля.

Любопытно, что главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов в ходе матча в Самаре не заметил, что Садулаев заработал предупреждение.

«Желтая карточка Садулаева? Он тоже получил желтую карточку? — переспросил Черчесов во флеш-интервью, это было показано в эфире «Матч Премьер». — Да ладно, точно получил? Значит, он следующую игру пропускает, я так понимаю. Значит, я что-то прозевал. Видимо, опоздал с заменой».

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.
11 апреля, 14:00. Солидарность Самара Арена (Самара)
Крылья Советов
2:2
Ахмат

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Станислав Черчесов
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РПЛ
ФК Ахмат
ФК Спартак (Москва)
Лечи Садулаев
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 И В Н П +/- О
1
 Динамо 11 8 1 2 18-9 25
2
 Зенит 11 8 0 3 25-13 24
3
 Спартак 11 7 2 2 21-8 23
4
 ЦСКА 11 6 4 1 19-12 22
5
 Краснодар 11 6 4 1 19-13 22
6
 Динамо Мх 11 4 1 6 16-21 13
7
 Балтика 11 3 4 4 14-12 13
8
 Оренбург 11 2 7 2 13-12 13
9
 Ростов 11 3 3 5 11-17 12
10
 Крылья Советов 11 2 6 3 15-17 12
11
 Рубин 11 2 6 3 12-16 12
12
 Локомотив 11 2 5 4 16-14 11
13
 Ахмат 11 2 5 4 15-16 11
14
 Акрон 11 1 6 4 12-20 9
15
 Факел 11 1 3 7 8-19 6
16
 Родина 11 1 3 7 12-27 6
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23.10 19:30 Ахмат – Оренбург - : -
24.10 12:45 Акрон – Динамо - : -
24.10 15:00 Факел – Родина - : -
24.10 17:15 Рубин – Крылья Советов - : -
24.10 19:30 Краснодар – Балтика - : -
25.10 13:45 Ростов – Локомотив - : -
25.10 16:00 ЦСКА – Спартак - : -
25.10 18:30 Зенит – Динамо Мх - : -
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Спартак

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