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Сегодня, 12:54

Шпилевский назвал шуткой слова Кокорина об отказе Дзюбы от перехода в «Арис»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский прокомментировал «СЭ» слова нападающего команды Александра Кокорина о том, что экс-форвард «Локомотива» Артем Дзюба отказался от перехода в чемпионат Кипра.

«Дзюбу мы точно не рассматривали [как кандидата на усиление состава]. У нас есть 4 нападающих. Нам уже никто не нужен на эту позицию. Не могу комментировать шутки Саши, при всем уважении к нему», — сказал Шпилевский «СЭ».

Дзюба с 1 июля находится без клуба после ухода из московского «Локомотива».

Артем Дзюба
Футбол
ФК Арис (Лимасол)
Алексей Шпилевский
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 5 4 1 0 15-1 13
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 5 3 1 1 9-3 10
5
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
6
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
7
 ЦСКА 5 2 1 2 9-4 7
8
 Рубин 5 2 1 2 9-11 7
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Динамо Мх 5 1 2 2 2-4 5
12
 Оренбург 5 1 2 2 7-10 5
13
 Акрон 5 1 1 3 7-9 4
14
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
15
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
16
 Факел 5 0 1 4 1-10 1
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 - : -
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 - : -
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 - : -
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 - : -
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
 - : -
25.08 20:00
Локомотив – Ростов
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
Манфред Угальде

Манфред Угальде

Спартак

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 4
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
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Евгений Марков

Факел

 3 1 0
Сергей Брызгалов

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Факел

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