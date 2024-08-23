Суд в Москве взыскал долг по коммунальным платежам с Джикии

С бывшего защитника «Спартака» Георгия Джикии взыскали задолженность по оплате за жилищно-коммунальные услуги, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции Москвы.

Суд вынес два судебных приказа о взыскании в отношении 30-летнего россиянина. Размер долга не сообщается.

Джикия находится без команды после ухода из «Спартака» по окончании сезона-2023/24. В минувшем сезоне защитник провел 12 матчей и заработал 2 желтые карточки.