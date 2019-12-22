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Шомуродов номинирован на звание лучшего футболиста Азии-2019

21:58
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Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов попал в шорт-лист издания Fox Sport Asia и поборется за звание лучшего футболиста Азии-2019, сообщает официальный сайт ростовчан.

Всего в списке 24 игрока, среди которых такие известные футболисты, как Такуми Минамино («Ливерпуль»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Паулинью («Гуанчжоу Эвергранд») и другие. Голосовать за номинантов будут представители ведущих спортивных изданий Азии.

Отметим, что данная награда не имеет отношения к премии лучшего футболист года в Азии, присуждаемой Азиатской конфедерацией футбола, которая уже отдала приз Сон Хын Мину.

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/13158

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