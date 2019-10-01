Шомуродов — лучший игрок матча «Ростов» — «Динамо»
15:57
Нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов был признан лучшим игроком матча 11-го тура чемпионата России против «Динамо»(3:0). В этой встрече он забил гол на 37-й минуте. В настоящий момент он с 9 голами в 11 матчах возглавляет гонку бомбардиров РПЛ, а «Ростов» идет третьим в турнирной таблице.
Элдор Шомуродов — победитель в голосовании «Ростсельмаш лучший игрок матча» с «Динамо» ?— Football Club Rostov (@rostovfc) October 1, 2019
В топ-5 попал дебютировавший в новом сезоне РПЛ Бактиер Зайнутдинов, а также Ивелин Попов, Матиас Норманн и Роман Еременко ? pic.twitter.com/jFKmHu3xPk
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