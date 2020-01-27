Шкурин до лета будет выступать за ЦСКА под 99-м номером

Форвард ЦСКА Илья Шкурин будет выступать за команду под 99-м номером до конца сезона. Об этом сообщает официальный сайт клуба. Это связано с тем, что 11-й номер уже занял Лукас Сантос.

— В связи с особенностями регламента новичок армейцев Илья Шкурин в сезоне-2019/20 не сможет использовать номер 11, уже задействованный Лукасом Сантосом, — говорится в сообщении. — До лета нападающий будет выступать под номером 99, под которым клуб заявит его на чемпионат и Кубок России.

Контракт 20-летнего белоруса рассчитан на 4,5 года. В прошлом сезоне Шкурин провел 26 матчей за «Динамо-Брест» в чемпионате Белоруссии и забил 19 мячей при семи голевых передачах.