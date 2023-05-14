Шишкин считает, что «Спартаку» нужно думать про следующий сезон

Бывший защитник московского «Спартака» Роман Шишкин прокомментировал ничейный результат команды в матче с «Химками» (1:1).

«До удаления «Спартак» взял игру под контроль, много владел мячом, скажем так, действовал по-хозяйски. Но я обратил внимание, что мяч очень медленно ходил — не так, как обычно. Вроде, движение было, особенно справа Зиньковский старался, но то ли поле «тормозило», но в завершающей стадии атаки, уже перед штрафной, футболисты словно не знали, что делать. Плюс этот момент с пропущенным голом — непонятно, как была поставлена стенка, был ли в ней Квинси, или он «отвалился»? Это надо Селихова спрашивать. Потому что Мирзов просто ее «обвел», а это, на мой взгляд, ошибка вратаря. «Спартак» продолжает лихорадить, и мое мнение — уже без разницы, станет команда второй, третьей или четвертой. Надо уже смотреть в следующий сезон, исправлять ошибки, больше концентрироваться на футбольных вещах. Абаскаль наверняка останется, а он тренер думающий и анализирующий, и к следующему сезону сделает правильные выводы», — приводит слова Шишкина «РБ Спорт».

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров. «Ростов» занимает 3-ю строчку также набрав 50 очков, но за 26 игр. ЦСКА находится на 2-й позиции с 54 очками.