«Динамо» — «Ахмат»: Ильин сделал счет разгромным

Нападающий «Ахмата» Владимир Ильин отметился голом в матче 27-го тура РПЛ против «Динамо» — 3:0.

Футболист отметился голом на 71-й минуте. Это его 4-й гол в этом сезоне чемпионата России.

Ранее за грозненцев забили Нене Гбамбле и Мохамед Конате.