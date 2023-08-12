Шишкин: «Надеюсь, эти потерянные «Спартаком» очки будут разовой акцией»

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на первое поражение красно-белых в сезоне.

11 августа московская команда уступила «Уралу» в рамках 4-го тура РПЛ (2:3).

«В Екатеринбурге у «Спартака» была непростая игра, хотел бы отметить, наверное, «Урал». То, что предполагалось перед игрой — команда очень хорошо подготовилась, особенно против красно-белых. Читалось, что «Спартак» так же будет разыгрывать от ворот и выходить со своей половины поля через короткий и средний пас. И видно было, что «Урал» к этому готовился и несколько раз накрывал «Спартак», и в первые минуты хозяева могли забивать. «Спартак» же второй матч тяжело входит в игру, но им везет в том, что в начале не пропускают. Хорошо, что красно-белым удалось довольно быстро сравнять счет против такой обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он выразил надежду, что потерянные очки «Спартаком» будут разовой акцией.

«Команда была на таком психологическом подъеме после стольких матчей без потерь. И такие моменты, конечно, все портят. Но, надеюсь, эти потерянные очки будут разовой акцией. Да и вообще в целом ничего не меняется. Просто мы уже привыкли, что «Спартак» все время выигрывает. Но если команда будет так же играть в обороне, подобные потери очков могут повторяться. Хотя вся борьба, конечно, еще впереди», — добавил экс-футболист.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.