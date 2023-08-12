Шишкин: «Надеюсь, эти потерянные «Спартаком» очки будут разовой акцией»
Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на первое поражение красно-белых в сезоне.
11 августа московская команда уступила «Уралу» в рамках 4-го тура РПЛ (2:3).
«В Екатеринбурге у «Спартака» была непростая игра, хотел бы отметить, наверное, «Урал». То, что предполагалось перед игрой — команда очень хорошо подготовилась, особенно против красно-белых. Читалось, что «Спартак» так же будет разыгрывать от ворот и выходить со своей половины поля через короткий и средний пас. И видно было, что «Урал» к этому готовился и несколько раз накрывал «Спартак», и в первые минуты хозяева могли забивать. «Спартак» же второй матч тяжело входит в игру, но им везет в том, что в начале не пропускают. Хорошо, что красно-белым удалось довольно быстро сравнять счет против такой обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.
Также он выразил надежду, что потерянные очки «Спартаком» будут разовой акцией.
«Команда была на таком психологическом подъеме после стольких матчей без потерь. И такие моменты, конечно, все портят. Но, надеюсь, эти потерянные очки будут разовой акцией. Да и вообще в целом ничего не меняется. Просто мы уже привыкли, что «Спартак» все время выигрывает. Но если команда будет так же играть в обороне, подобные потери очков могут повторяться. Хотя вся борьба, конечно, еще впереди», — добавил экс-футболист.
На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|4
|4
|0
|0
|8-1
|12
|
2
|Урал
|4
|3
|1
|0
|7-3
|10
|
3
|Спартак
|4
|3
|0
|1
|11-7
|9
|
4
|Кр. Советов
|4
|2
|2
|0
|11-6
|8
|
5
|ЦСКА
|3
|2
|0
|1
|8-5
|6
|
6
|Локомотив
|4
|1
|2
|1
|8-8
|5
|
7
|Динамо
|3
|1
|1
|1
|7-8
|4
|
8
|Зенит
|3
|1
|1
|1
|5-4
|4
|
9
|Ростов
|3
|1
|1
|1
|4-7
|4
|
10
|Ахмат
|3
|1
|0
|2
|5-6
|3
|
11
|Сочи
|3
|1
|0
|2
|3-4
|3
|
12
|Балтика
|3
|1
|0
|2
|3-5
|3
|
13
|Рубин
|3
|0
|2
|1
|4-7
|2
|
14
|Пари НН
|3
|0
|1
|2
|0-3
|1
|
15
|Оренбург
|4
|0
|1
|3
|3-8
|1
|
16
|Факел
|3
|0
|0
|3
|3-8
|0
|11.08
|18:00
|
Урал – Спартак
|3 : 2
|12.08
|15:00
|
Локомотив – Кр. Советов
|1 : 1
|12.08
|17:30
|
Оренбург – Краснодар
|0 : 2
|12.08
|20:00
|
Ростов – Рубин
|- : -
|13.08
|15:00
|
Динамо – Балтика
|- : -
|13.08
|17:30
|
Зенит – Факел
|- : -
|13.08
|20:00
|
ЦСКА – Сочи
|- : -
|14.08
|19:30
|
Пари НН – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|4
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|3
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|3
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|3
|
|
Квинси Промес
Спартак
|3
|
|
Лукас Вера
Оренбург
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|3
|1
|1
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|2
|1
|0
|
|
Марат Быстров
Ахмат
|2
|1
|0