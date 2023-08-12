Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:11

Шишкин: «Надеюсь, эти потерянные «Спартаком» очки будут разовой акцией»

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бывший защитник «Спартака» Роман Шишкин отреагировал на первое поражение красно-белых в сезоне.

11 августа московская команда уступила «Уралу» в рамках 4-го тура РПЛ (2:3).

«В Екатеринбурге у «Спартака» была непростая игра, хотел бы отметить, наверное, «Урал». То, что предполагалось перед игрой — команда очень хорошо подготовилась, особенно против красно-белых. Читалось, что «Спартак» так же будет разыгрывать от ворот и выходить со своей половины поля через короткий и средний пас. И видно было, что «Урал» к этому готовился и несколько раз накрывал «Спартак», и в первые минуты хозяева могли забивать. «Спартак» же второй матч тяжело входит в игру, но им везет в том, что в начале не пропускают. Хорошо, что красно-белым удалось довольно быстро сравнять счет против такой обороны», — приводит «РБ Спорт» слова Шишкина.

Также он выразил надежду, что потерянные очки «Спартаком» будут разовой акцией.

«Команда была на таком психологическом подъеме после стольких матчей без потерь. И такие моменты, конечно, все портят. Но, надеюсь, эти потерянные очки будут разовой акцией. Да и вообще в целом ничего не меняется. Просто мы уже привыкли, что «Спартак» все время выигрывает. Но если команда будет так же играть в обороне, подобные потери очков могут повторяться. Хотя вся борьба, конечно, еще впереди», — добавил экс-футболист.

На данный момент красно-белые занимают 3-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 9 очков. В 5-м туре «Спартак» дома сыграет с «Зенитом». Игра пройдет 20 августа и начнется в 19.30 по московскому времени.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/roman-shishkin-nadeyus-e-ti-poteryanny-e-spartakom-ochki-budut-razovoj-aktsiej/
Роман Шишкин
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Урал
3
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месси снова забил, «Интер Майами» разгромил «Шарлотт». Самый простой матч в Америке приблизил Лео к трофею
Минспорт рассказал об отъезде из России 67 спортсменов. Много это или мало?
Умерла актриса сериала «Улицы разбитых фонарей» Белла Ко
Самолет Су-30 потерпел крушение в Калининградской области
В МО РФ заявили о попытке удара ВСУ по Крымскому мосту ракетой С-200
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 4-й тур: ЦСКА — «Сочи», «Урал» — «Спартак» и другие матчи
Гуренко заявил, что потенциал «Локомотива» выше текущего места в турнирной таблице
Шитов: «Крылья Советов» полностью переиграли «Локомотив»
Идеальный «Краснодар»: дубль Сперцяна в Оренбурге поднял «быков» на первое место!
ЦСКА — «Сочи»: прямая трансляция и где смотреть матч РПЛ
«Я тебе телефон в одно место засуну!» Дзюба угрожал журналисту — что ему за это будет?
Наумов: «Чем больше Дзюбе потворствуют в «Локомотиве», тем больше он распоясывается»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Нагорных — о продаже Пиняева за 30 миллионов евро: «Мечтать не вредно»

Адвокат Добровинский рассказал, что может грозить Дзюбе за инцидент с журналистом
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 4 4 0 0 8-1 12
2
 Урал 4 3 1 0 7-3 10
3
 Спартак 4 3 0 1 11-7 9
4
 Кр. Советов 4 2 2 0 11-6 8
5
 ЦСКА 3 2 0 1 8-5 6
6
 Локомотив 4 1 2 1 8-8 5
7
 Динамо 3 1 1 1 7-8 4
8
 Зенит 3 1 1 1 5-4 4
9
 Ростов 3 1 1 1 4-7 4
10
 Ахмат 3 1 0 2 5-6 3
11
 Сочи 3 1 0 2 3-4 3
12
 Балтика 3 1 0 2 3-5 3
13
 Рубин 3 0 2 1 4-7 2
14
 Пари НН 3 0 1 2 0-3 1
15
 Оренбург 4 0 1 3 3-8 1
16
 Факел 3 0 0 3 3-8 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
11.08 18:00
Урал – Спартак
 3 : 2
12.08 15:00
Локомотив – Кр. Советов
 1 : 1
12.08 17:30
Оренбург – Краснодар
 0 : 2
12.08 20:00
Ростов – Рубин
 - : -
13.08 15:00
Динамо – Балтика
 - : -
13.08 17:30
Зенит – Факел
 - : -
13.08 20:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
14.08 19:30
Пари НН – Ахмат
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 4
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 3
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 3
П
Роман Ежов

Роман Ежов

Крылья Советов

 3
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 3
Лукас Вера

Лукас Вера

Оренбург

 2
И К Ж
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 3 1 1
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 2 1 0
Марат Быстров

Марат Быстров

Ахмат

 2 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости